L ’insolita amicizia tra un’anziana addetta alle pulizie e il polpo Marcellus è il soggetto di Creature luminose, da oggi su Netflix. Tratto dal romanzo di Shelby Van Pelt, questo film diretto da Olivia Newman è un delicato racconto di due dolorose solitudini che si incontrano grazia alla magia dell’animale acquatico. Un’originalissima storia raccontata come una favola della buonanotte, un inno alle seconde occasioni con una magnifica Sally Field. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a maggio 2026 su Netflix Creature luminose, trama film su Netflix. Tova Sullivan (Sally Field) vive nella cittadina di mare Sowell Bay, nello stato di Washington.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In "Creature luminose", su Netflix, Sally Field è una donna che, grazie a un'amicizia speciale, ritrova una famiglia

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Creature luminose, su Netflix il nuovo film con l'attrice Premio Oscar Sally FieldOggi approda su Netflix uno dei titoli più attesi della piattaforma: Creature luminose, l'adattamento del fortunato romanzo d'esordio di Shelby Van...

Leggi anche: “Robin Williams non mi faceva ridere”: la confessione di Sally Field su Mrs. Doubtfire che spiazza i fan

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Creature luminose, su Netflix il nuovo film con l'attrice Premio Oscar Sally Field; Creature luminose, un polpo gigante ha rivoluzionato la mia vita; Creature Luminose recensione: Sally Field illumina il dramma Netflix più umano del previsto; Creature luminose: Sally Field si confida soltanto con un polpo, su Netflix.

Creature luminose, tagliato un capitolo chiave del libro: la regista spiega il perchéDopo il romanzo, Creature luminose è stato trasformato in un film ma ha rinunciato ad un capitolo importante di Cameron: la regista ha spiegato il motivo dietro questa scelta. comingsoon.it

Creature luminose, un polpo gigante ha rivoluzionato la mia vitaLe amicizie più durature sono proprio quelle che non ti aspetti. Ed è un inno all’empatia il film Creature luminose , dall’ 8 maggio su Netflix e tratto dal romanzo di debutto omonimo di Shelby Van ... sorrisi.com

Sally Field e Lewis Pullman sono i protagonisti di Remarkably Bright Creatures, il nuovo film tratto dall’omonimo romanzo di Shelby Van Pelt disponibile ora su Netflix. x.com

Recensione di ‘Remarkably Bright Creatures’: Sally Field e Lewis Pullman stringono un legame grazie a un polpo scontroso in un adattamento del libro divertente, saggio e commovente. reddit