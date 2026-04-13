Nicolas Féraud sindaco di Crans-Montana smentisce il funzionario | Non sapevo dei problemi nei controlli

Il sindaco di Crans-Montana ha dichiarato di non essere a conoscenza dei problemi riscontrati nei controlli. Durante un interrogatorio davanti ai magistrati, ha affermato di non aver avuto informazioni sui problemi segnalati dal funzionario. La questione riguarda presunti irregolarità nelle verifiche effettuate nel territorio comunale. Féraud ha inoltre precisato di non aver avuto un ruolo diretto nelle operazioni di controllo e di non essere stato informato delle criticità.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato interrogato dai magistrati. Il primo cittadino, indagato nell’ambito dell’inchiesta sul rogo del Constellation, ha risposto alle domande dicendo di non essere a conoscenza di problematiche legate ai controlli di sicurezza nei locali. Nell’incendio di Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Interrogato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud Féraud: “Eravamo orgogliosi del nostro servizio di sicurezza” L’audit del 2023 ignorato dal Comune di Crans-Montana Interrogato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud Entrato da una porta secondaria per evitare i giornalisti, il sindaco di Crans-Montana ha risposto alle domande poste dai magistrati.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Nicolas Féraud sindaco di Crans-Montana smentisce il funzionario: "Non sapevo dei problemi nei controlli" Strage di Crans-Montana, il sindaco Nicolas Ferraud: "Problemi nei controlli? Non lo sapevo"«Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale. Sindaco di Crans-Montana, 'problemi nei controlli? Non lo sapevo'"Non sapevo che ci fossero dei problemi nei controlli di sicurezza dei locali, a causa della carenza di personale. Argomenti più discussi: Crans-Montana: l’ex responsabile della sicurezza del comune si rifiuta di rispondere; Crans-Montana, l'ex responsabile della sicurezza si rifiuta di rispondere agli inquirenti; Crans-Montana, l'ammissione del funzionario del Comune sui controlli al Le Constellation: Non c'era nessuno; Crans, Clivaz (ex capo della sicurezza comunale) non risponde ai pm: preso il suo cellulare. Nicolas Féraud indagato per il rogo del locale Constellation - facebook.com facebook #CransMontana La procura ha disposto il sequestro del cellulare del sindaco Nicolas Féraud, durante il suo interrogatorio, ancora in corso a #Sion. Da quanto trapela dall'audizione, il primo cittadino, indagato per il rogo del Constellation, sta rispondendo al x.com