cqs tempio chiazzano impresa salvezza di fabbri la montagna retrocede amaramente in seconda

Il Cqs Tempio Chiazzano, squadra di calcio, ha ottenuto la salvezza con un intervento di un dirigente, che ha evidenziato fin dall'inizio la presenza di un gruppo compatto. La formazione, dopo aver migliorato gli aspetti tecnici, è riuscita a evitare la retrocessione, che invece ha coinvolto la squadra della Montagna, costretta a scendere in categoria inferiore. La stagione si è conclusa con risultati positivi per alcuni e negativi per altri.

"Una bella soddisfazione. Parto dal mio arrivo dicendo che ho notato subito la presenza di un gruppo solido che andava solo migliorato tecnicamente". Francesco Fabbri, tecnico del CQS Tempio Chiazzano, ha così commentato il successo per 2-0 imposto a Gavinana alla Montagna Pistoiese nei playout del girone B del campionato di Prima Categoria andato in scena domenica scorsa. Alla Montagna bastava anche un pari al termine dei supplementari, potendo contare sul miglior piazzamento al termine della "regular season" rispetto agli avversari. Invece, Shiqeri e Magazzini hanno firmato la sorpresa, consentendo al Chiazzano di salvarsi in extremis nonostante una stagione complicata e passata quasi per intero in zona retrocessione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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