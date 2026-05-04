Ultima giornata i verdetti Monsummano avanti tutta Montagna-Cqs ai playout

Si è conclusa ieri la stagione regolare dei campionati di Prima e Seconda Categoria, con alcune squadre di Pistoia e provincia che si sono assicurate la qualificazione e altre che dovranno giocarsi la permanenza ai playout. La giornata ha portato a dei risultati definitivi, con il Monsummano che si mantiene in testa e il Montagna-Cqs che si prepara alle sfide di retrocessione. Ora si attendono le partite decisive per definire i destini di molte formazioni.

Si è chiusa ieri la "regular season" dei campionati di Prima e Seconda Categoria: per alcune società di Pistoia e provincia è tempo di festeggiare, per altre la stagione non è ancora finita. Partendo dal girone B di Prima Categoria, l’AM Aglianese ha concluso con una sconfitta un torneo comunque già vinto in anticipo: il Bellaria Cappuccini ha vinto 2-1 in casa contro un club già certo di disputare la Promozione 202627. Un traguardo che sogna di raggiungere anche il Monsummano, che intanto, grazie al successo per 2-1 contro il Fornacette ed al pari della Pietà, ha fatto scattare la "forbice" proprio nei confronti della formazione pratese. I valdinievolini, dunque, approdano direttamente alla fase regionale degli spareggi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ultima giornata, i verdetti. Monsummano avanti tutta. Montagna-Cqs ai playout Notizie correlate Calcio Eccellenza: il programa dell’ultima giornata. In campo alle 16: tutti i verdetti da assegnare per playoff e playoutUltima giornata di regular season in Eccellenza con tutti i verdetti ancora da assegnare in chiave playoff e playout. Retrocessione Monviso, Busto Arsizio ai playoff: i verdetti dell'ultima giornatail campionato di serie a1 di pallavolo ha preso il via con 14 squadre impegnate in 26 giornate di Regular Season, definendo in chiave sportiva i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tutti i verdetti dalla Promozione alla Seconda Categoria. Festeggia il New Team; Ultima giornata, i verdetti. Monsummano avanti tutta. Montagna-Cqs ai playout; Seconda categoria La giornata dei verdetti. Serricciolo e Gragnolese a caccia dei playoff. San Vitale e Villafranchese in campo per cercare di evitare gli spareggi salvezza. Ultima giornata, i verdetti. Monsummano avanti tutta. Montagna-Cqs ai playoutIl Pescia si gioca gli spareggi promozione, Le Case quelli retrocessione. In lotta per il grande salto anche San Felice (già in finale) e Pistoia Nord . sport.quotidiano.net Serie D girone I, stagione conclusa: Savoia in C. Tutti i verdetti e i risultati dell’ultima giornataSi chiude ufficialmente la regular season del girone I di Serie D 2025-2026. Come al termine di ogni stagione, arrivano i verdetti definitivi: promozione, playoff, playout e retrocessioni sono ora del ... goalsicilia.it In Prima tutto è ancora possibile dopo i successi di Monsummano, Montagna e Cqs Tempio: https://tinyurl.com/bs9xxytw - facebook.com facebook