Il Signa festeggia la salvezza L’Affrico perde e retrocede

Il Signa ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Affrico, festeggiando così la salvezza. La partita si è conclusa con un gol di Crisanto, che ha deciso l’incontro. Tra i titolari del Signa figurano Crisanto, Nencini, Di Ferdinando, Soldani, Nocentini, Bianchi, Lombardi L. (sostituito al 79’ da Rossi), Baggiani, Giuliani (sostituito all’85’ da Lombardi C.). L’Affrico, invece, ha subito la sconfitta e retrocede di categoria.

SIGNA 1 AFFRICO 0 SIGNA: Crisanto, Nencini, Di Ferdinando, Soldani, Nocentini, Bianchi, Lombardi L. (79’ Rossi), Baggiani, Giuliani (85’ Lombardi C.), Dallai, Manetti. All. Gambadori. AFFRICO: Mariotti, Vaccari (72’ Baccani), Casati (68’ Vaggioli), Nuti (62’ Tamburini), Longo, Fantechi G., Fantechi A., Sidibe, Gigli, Papini (68’ Gue’ Rosa Cardoso), Bigozzi (63’ Rocchini. All. Villagatti. Arbitro: Danesi di Pistoia. Marcatore: al 20’ Di Ferdinando. Note: espulsi al 40’ Manetti e Fantechi G.; ammoniti Lombardi e Rocchini. Calci d’angolo 6-4 per i locali. SIGNA – Il Signa rimane in Eccellenza, l’Affrico retrocede in Promozione. È il responso del play-out giocato allo stadio del "Bisenzio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Signa festeggia la salvezza. L’Affrico perde e retrocede Notizie correlate Basket Serie C. Seregno si illude, poi perde con Venegono. E retrocedeCon una giornata di anticipo sulla fine della stagione regolare arriva il verdetto più amaro per il Basket Seregno che combatte fino a che ne ha le... Brutto ko ma salvezza in cassaforte. Disfatta Baldaccio Bruni. Tris di Dallai per il Signa. Ripresa da dimenticareSIGNA 1914 3BALDACCIO BRUNI 0 SIGNA: Crisanto, Rossi, Nencini, Soldani, Nocentini, Capacci, Manetti (83’ Lombardi), Dallai (80’ Flachi), Giuliani... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Affidata la riscossione coattiva alla società LaBConsulenze e attivato uno sportello dedicato ai cittadini; News Letter dalle Pubbliche Amministrazioni della Città metropolitana di Firenze 84/2026; Campionato Uisp Prato, il Signa conquista la regular season. 1 Maggio AL PARCO Festeggia la giornata del 1 Maggio immerso nella natura, tra divertimento e relax! Goditi il nostro menù a soli 10€, oppure prenota la tua area picnic attrezzata e goditi una giornata all’aria aperta con amici e famiglia. E per ren - facebook.com facebook