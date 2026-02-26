L’Italia si prepara a un referendum importante, con un’attenzione particolare alle comunità straniere. Forza Italia ha annunciato la creazione di un Comitato del Sì guidato dagli albanesi residenti nel paese. La partecipazione di queste comunità può fare la differenza, considerando che ogni voto può determinare l’esito finale. La campagna elettorale si intensifica in vista delle urne.

In una consultazione in cui si rischia il testa a testa fino all’ultimo, mezzo milione di voti sono preziosissimi. Da conquistare, anche a costo di chiudere un occhio su uno dei pilastri del governo di Giorgia Meloni sull’immigrazione, cioè i centri in Albania. Giovedì mattina quindi è stata Forza Italia a ospitare alla Camera una conferenza stampa con il “comitato del Sì degli albanesi in Italia” con ospite d’onore, Doda Bardhok, il segretario del Partito Democratico albanese (di destra) in Italia. Alla presentazione erano presenti alcuni importanti dirigenti di Forza Italia: il responsabile del Dipartimento Immigrazione Alessandro Battilocchio e il responsabile della campagna referendaria sulla giustizia Giorgio Mulè. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per il referendum ogni voto è utile, Forza Italia lancia il Comitato del Sì degli albanesi in Italia. A presentarlo i rivali di Rama (critici sui Cpr voluti da Meloni)

Referendum giustizia: Isola Capo Rizzuto mobilita il voto con un Comitato per il Sì, tra Forza Italia e altri partiti.Isola Capo Rizzuto si schiera apertamente in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, con la nascita di un Comitato per il...

Referendum sulla Giustizia, Forza Italia dà il via al Comitato per il SìForza Italia presenta in Campania il Comitato regionale per il Sì al referendum sulla Giustizia, chiamato a coordinare iniziative e mobilitazione sul...

Temi più discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Il 22 e 23 marzo il referendum costituzionale / Notizie / Novità / Homepage; Referendum sulla giustizia e salute. Perchè votare NO; Referendum giustizia, ogni voto conta.

Referendum Giustizia 2026: ogni voto conta per la separazione delle carriereIl 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi sul referendum costituzionale sulla giustizia, che riguarda la separazione delle carriere ... laprimapagina.it

Referendum, il sì in affanno e FI accusa la Lega di scarso impegnoTajani convoca il partito.. Il 20 in Rai sfida finale FdI-Pd: ipotesi confronto tra leader. Gli scommettitori puntano sulla sconfitta ... repubblica.it

Fare Perugia con Romizi - Forza Italia sollecita «tempi certi» - facebook.com facebook

L'ex europarlamentare Pd Daniela Rondinelli ha aderito a Forza Italia ift.tt/OMYU62Q x.com