La discussione politica si è acceso dopo che la sinistra ha criticato le dichiarazioni del ministro degli Esteri albanese riguardo al protocollo con l’Italia. In particolare, alcuni esponenti hanno chiesto che la presidente del Consiglio si presenti in Parlamento, giudicando le parole di Tirana come un disconoscimento dell’accordo. La polemica si è sviluppata attorno a un’interpretazione ritenuta forzata di una frase del ministro albanese, che ha alimentato accuse e polemiche tra le forze politiche.

«Meloni venga in aula», ha tuonato con poca originalità la sinistra all’unisono. Il pretesto di giornata è stata una frase del ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, sul protocollo Italia-Albania, interpretata forzatamente come un disconoscimento dell’iniziativa. Lettura poi smentita dallo stesso Hoxha, che ha chiarito di non aver mai messo in discussione l’accordo e che la posizione del suo governo sul protocollo non è mai cambiata. Troppo tardi per l’opposizione italiana, che nel frattempo si era già lanciata improvvidamente in accuse di «disfatta», «fallimento» e «sprechi». Cos’ha detto il ministro albanese sul Protocollo Italia-Albania.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cpr in Albania, la sinistra travisa le parole del ministro di Tirana. E fa una figuraccia epocale

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Da funzioneranno a CHIUDERANNO è un attimo. L' #Albania non vuole rinnovare l'accordo sul #CPR. #Meloni ha bruciato quasi un miliardo di euro di tasse degli italiani per una messa in scena imbarazzante, utile solo ai parlamentari di Fratelli d'Italia per fa x.com

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