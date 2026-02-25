altro che flop in albania la sinistra scopre i cpr pieni

Il sovraffollamento del centro di detenzione di Gjader in Albania è causato dall’aumento di migranti pronti all’espulsione. In pochi giorni, il numero di persone presenti è passato da poche decine a 90, costringendo le autorità a gestire una situazione critica. La presenza di così tanti migranti nel centro solleva preoccupazioni sulla capacità di accoglienza e sulla gestione dei rimpatri. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

Da flop a (quasi) tutto esaurito il passo è breve. Al Cpr di Gjader in Albania ci sono 90 migranti pronti a essere espulsi definitivamente dal nostro Paese. Ma come? Il Protocollo Albania da 800 milioni in cinque anni firmato da Giorgia Meloni e Edi Rama non era il grande buco nero nei conti pubblici, lo spreco per eccellenza? In realtà sta dimostrando la sua efficacia nella lotta all'immigrazione clandestina. E a testimoniarlo è proprio una parlamentare del Pd. Ad oggi i clandestini reclusi all'interno sono una novantina, «65 portati nell'ultima settimana», riferisce la parlamentare dem Rachele Scarpa, l'altro giorno in visita ispettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni rilancia il modello Albania e vara il blocco navale. La sinistra litiga sui CprIl governo di Giorgia Meloni insiste sul modello adottato in Albania e annuncia l’istituzione di un blocco navale per gestire l’immigrazione.

Cpr Albania, rinnovato l’accordo con Rafaelo Resort: hotel a 5 stelle per la poliziaCpr Albania ha confermato il rinnovo dell’accordo con Rafaelo Resort, un hotel a cinque stelle, per l’alloggio delle forze dell’ordine coinvolte nelle attività di gestione dei centri di permanenza.

