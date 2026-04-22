In Albania, un centro di prima accoglienza è stato al centro di polemiche dopo le dichiarazioni di un rappresentante di partito di destra, che ha definito i residenti del centro come “stupratori e assassini”. Tra le persone coinvolte vi è un uomo di origine iraniana, condannato in passato per reati come furto e ricettazione, che ha anche aggredito sessualmente una ragazza su un treno. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla gestione dei centri di accoglienza.

C’è K. M., iraniano, condannato per vari reati, come furto e ricettazione, che ha aggredito sessualmente una ragazza su un treno. Poi c’è T.Y., con un curriculum criminale di tutto rispetto. Algerino, dal 2006 ha collezionato condanne per tutti i reati possibili: spaccio, ricettazione, armi clandestine, furto, lesioni personali, sequestro di persona e rapina aggravata. A luglio 2022, dopo aver rubato a un altro straniero il portafogli, si è scagliato insieme a un complice contro gli agenti intervenuti per poi mettersi a sbattere la testa contro il muro. Nel frattempo, il complice si è dato fuoco gridando «Allah Akbar» nel Commissariato di Viareggio, dove era stato portato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cpr in Albania, "stupratori e assassini": FdI stronca la sinistra

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