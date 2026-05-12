CPR di Restinco | uomo dà fuoco a un materasso poliziotto in ospedale

Un uomo ha dato fuoco a un materasso all’interno di una struttura a Restinco. Un poliziotto intervenuto sul posto è stato poi trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. Restano da chiarire le ragioni che hanno portato l’uomo a usare questa modalità di protesta. Le forze dell’ordine sono riuscite a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Perché l'ospite ha scelto proprio questo metodo per protestare?. Come sono riuscite le forze dell'ordine a contenere il rogo?. Chi dovrà gestire il trasferimento degli ospiti dopo l'incendio?. Quali criticità di sicurezza hanno causato il nuovo episodio?.? In Breve Poliziotto intossicato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.. L'incendio segue la morte di Abel Okubor avvenuta tra il 1 e il 2 maggio.. Comitato No Cpr Brindisi denuncia criticità igienico-sanitarie e chiede chiusura struttura.. Possibili trasferimenti di ospiti verso altre sedi per garantire la sicurezza collettiva.. Un uomo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CPR di Restinco: uomo dà fuoco a un materasso, poliziotto in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio appiccato nel Cpr di Restinco: un poliziotto intossicato, un arrestoBRINDISI – Si sono vissuti momenti di grande tensione, la scorsa notte (lunedì 11 maggio), all'interno del Cpr (centro di permanenza per il... Incendio in carcere: detenuto dà fuoco al materasso. Poliziotti intossicatiVoleva essere trasferito in un altro carcere e per protesta incendia il materasso. Argomenti più discussi: Incendio nel Cpr di Restinco: un poliziotto intossicato e un uomo arrestato; Appicca incendio nel Cpr di Brindisi, un poliziotto intossicato; RACCOLTA BENI PER IL CPR DI RESTINCO E PROIEZIONE DOCUMENTARIO. Appicca incendio nel Cpr di Brindisi, un poliziotto intossicatoUn uomo di nazionalità tunisina che si trova nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Brindisi (in contrada Restinco) nella notte ha appiccato un incendio. Le fiamme sono partite da un materas ... lagazzettadelmezzogiorno.it