Incendio appiccato nel Cpr di Restinco | un poliziotto intossicato un arresto

Nella notte di lunedì 11 maggio, all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco, si è verificato un incendio volontario. Durante l’evento, un agente di polizia ha riportato un’intossicazione e, successivamente, è stato effettuato un arresto legato all’incendio. La situazione ha creato momenti di forte tensione tra le forze dell’ordine e i presenti, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incendio e le responsabilità.

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