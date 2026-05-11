Incendio appiccato nel Cpr di Restinco | un poliziotto intossicato un arresto
Nella notte di lunedì 11 maggio, all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco, si è verificato un incendio volontario. Durante l’evento, un agente di polizia ha riportato un’intossicazione e, successivamente, è stato effettuato un arresto legato all’incendio. La situazione ha creato momenti di forte tensione tra le forze dell’ordine e i presenti, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incendio e le responsabilità.
BRINDISI – Si sono vissuti momenti di grande tensione, la scorsa notte (lunedì 11 maggio), all'interno del Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio) di Restinco. Una persona originaria della Tunisia, a quanto pare in segno di protesta, ha dato fuoco a un materasso. Le fiamme nel giro di pochi.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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