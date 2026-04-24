Il 25 aprile, circa il 49% degli italiani opta per vacanze tra borghi e aree naturali. Questa scelta si traduce in un incremento del turismo locale durante il lungo ponte, con molte persone che preferiscono evitare costi elevati legati a voli e carburanti. Dati recenti indicano una tendenza crescente verso il turismo di prossimità, che coinvolge principalmente destinazioni meno distanti dalle residenze di partenza.

? Cosa sapere Il 49% degli italiani sceglie borghi e natura per il ponte del 25 aprile.. Il turismo di prossimità mitiga l'impatto dei costi elevati di voli e carburanti.. Il 25 aprile vedrà quasi la metà degli italiani, precisamente il 49%, impegnata in spostamenti fuori casa tra gite e momenti conviviali, nonostante le sfide economiche del periodo. Le analisi di ColdirettiIxè indicano come la Festa della Liberazione diventi un’occasione per riscoprire i ritmi della natura, con una forte propensione verso il turismo di prossimità che punta a mitigare l’impatto dei costi elevati legati ai voli e ai carburanti. Il ritorno alla dimensione locale tra picnic e borghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 Aprile: metà degli italiani sceglie la natura e i borghi

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