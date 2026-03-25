In Valtrebbia si terranno diversi eventi tra borghi e natura, dal 14 febbraio al 10 maggio. Le visite guidate si svolgeranno dal lunedì al venerdì su prenotazione, con orari vari tra le 11 e le 15,30. Nei fine settimana e nei giorni festivi le escursioni si terranno a partire dalle 10,30, con più turni durante la giornata. Le visite sono aperte anche nei giorni di chiusura.

«I cani hanno attraversato le epoche al nostro fianco, ricoprendo i più svariati ruoli e le più disparate attività. Oggi i cani chi sono? Come "amanti dei cani", abbiamo la responsabilità di rispettare il loro ruolo, dare loro il giusto spazio e soprattutto il corretto benessere in una società e in un mondo che, nel corso della storia, è cambiato così tanto. Ma ancora prima, abbiamo la responsabilità di chiederci: "chi sono? Come possiamo farli stare bene nelle nostre vite?". Questo progetto itinerante vuole mettere una lente di ingrandimento su chi è l'individuo cane, da dove arriva e in che mondo lo abbiamo portato ad esistere, sottolineando quanto il fare la nostra parte sia un elemento fondamentale per farli vivere al meglio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Tra borghi e natura: tutti gli eventi da non perdere in Valtrebbia

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