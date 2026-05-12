Courmayeur sfida inclusiva tra le vette | arriva la MDS Crazy Loops

A Courmayeur si prepara una nuova sfida in montagna con l’arrivo della MDS Crazy Loops, una competizione che coinvolge atleti in un percorso di 24 ore tra le vette alpine. Il format del deserto tra le montagne si trasforma, offrendo una prova di resistenza e capacità di adattamento. Sono attesi partecipanti provenienti da diverse regioni, pronti a sfidarsi in un ambiente naturale e impegnativo.

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? Punti chiave Come cambierà il format del deserto tra le vette alpine?. Chi affronterà insieme la sfida delle 24 ore in montagna?. Come si può partecipare come atleta o come volontario?. Perché questa gara punta a superare i limiti della disabilità?.? In Breve Evento dal 19 al 21 giugno 2026 con bivacco e premiazioni domenicali.. Format prevede 24 ore di corsa su percorso ad anelli a Courmayeur.. Iscrizioni aperte sul sito ufficiale con ricerca attiva di nuovi volontari.. Organizzazione Marathon des Sables attiva dal 1986 per diversificare i contesti geografici.. Dal 19 al 21 giugno 2026, Courmayeur ospiterà la MDS Crazy Loops, la prima prova italiana del circuito internazionale Marathon des Sables che porta l’avventura del trail tra le vette delle Alpi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Courmayeur, sfida inclusiva tra le vette: arriva la MDS Crazy Loops ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Erri De Luca sfida il grande schermo: debutto a Cannes tra le vetteLo scrittore Erri De Luca partecipa al film La Vie d’une Femme, opera della regista francese Charline Bourgeois-Tacquet selezionata per la... A Foggia arriva 'La carovana dell'autonomia urbana', la sfida per una mobilità accessibile e inclusivaSi terrà il prossimo 5 maggio, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Foggia (Viale Candelaro n.