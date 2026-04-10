Erri De Luca sfida il grande schermo | debutto a Cannes tra le vette

Lo scrittore italiano partecipa al film La Vie d’une Femme, diretto dalla regista francese, che è stato scelto per la sezione principale del Festival di Cannes 2026. Questa è la prima volta che De Luca compare in un film e il suo debutto avviene in un contesto internazionale di grande rilievo. La pellicola sarà presentata ufficialmente alla prossima edizione del festival.

Lo scrittore Erri De Luca partecipa al film La Vie d’une Femme, opera della regista francese Charline Bourgeois-Tacquet selezionata per la competizione ufficiale di Cannes 2026. L’autore, che si definisce un semplice scrittore prestato alla recitazione, interpreta un anziano intellettuale isolato tra le montagne, coinvolto in una scena con le due protagoniste del lungometraggio. Un ruolo su misura tra le montagne francesi. La proposta di Charline Bourgeois-Tacquet ha spinto l’autore a accettare una piccola parte nel nuovo progetto cinematografico, che vede Lea Drucker nei panni di Gabrielle, una chirurga colpita da una crisi personale e professionale legata anche alle condizioni di salute della madre, afflitta da Alzheimer. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erri De Luca sfida il grande schermo: debutto a Cannes tra le vette Tracce di Italia a Cannes, da Erri De Luca attore a Roma ElasticaIn una 79/a edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio), senza registi italiani in gara per la Palma d'Oro (manca però ancora un titolo della... Erri De Luca e quell’esattezza che in Italia diventa anticonformismoIntervistato da Repubblica sulla guerra in Ucraina, Erri De Luca fa due affermazioni di indiscutibile esattezza, eppure, nell’Italia di oggi,... Argomenti più discussi: Tracce di Italia a Cannes, da Erri De Luca attore a Roma Elastica; Cannes 2026, Erri De Luca in gara: Sono solo uno scrittore in prestito; 12 nuovi arbitri | la sfida dei giovani calabresi. Erri De Luca sulla guerra e sui suoi sviluppi a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #la7 #trump #guerra #iran #ucraina #russia #putin #errideluca - facebook.com facebook