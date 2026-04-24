A Foggia arriva ' La carovana dell' autonomia urbana' la sfida per una mobilità accessibile e inclusiva

Il 5 maggio si svolgerà a Foggia un evento intitolato 'La carovana dell'autonomia urbana', organizzato presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. L'iniziativa mira a promuovere una mobilità più accessibile e inclusiva nella città. La partecipazione è rivolta a cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni che vogliono confrontarsi sulle questioni legate alla mobilità per persone con disabilità visive.

Si terrà il prossimo 5 maggio, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Provinciale di Foggia (Viale Candelaro n. 72A), l’incontro istituzionale ‘La carovana dell’autonomia urbana’, iniziativa dedicata ai temi dell’accessibilità, della mobilità autonoma e della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Progettare città sostenibili: strategie pratiche per un’architettura urbana accessibile e inclusivaA Reggio Emilia, in un freddo pomeriggio di febbraio, il dibattito sul futuro delle città ha preso forma in una sala affollata del centro storico,... Venezia accessibile, Martella: «La città deve diventare davvero inclusiva»Il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra, Andrea Martella, incontrerà i promotori della petizione presentata a Ca' Farsetti, sottoscritta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ADDIO AI VECCHI TEST? A FOGGIA ARRIVA L’INFO DAY PER SBIRCIARE NEL FUTURO DI MEDICINA; Terna, l'ad Di Foggia rinuncia alla liquidazione: un passo indietro dopo le polemiche; Pioggia col sole sul Foggiano: scatta allerta meteo 'gialla', previste 14 ore di maltempo; Per l'estate un nuovo volo tra la Lombardia e la Puglia: parte il Bergamo-Foggia. Foggia, dal sogno Zemanlandia all'incubo Serie D: a 90' dal baratro, le ragioni del disastro e gli scenariFoggia a un passo dal baratro della Serie D: una stagione disastrosa che si chiuderà senza tifosi contro la Salernitana di Serse Cosmi. Incubo rossonero. sport.virgilio.it Foggia, arriva la decisione del giudice sportivo: quattro gare casalinghe a porte chiuseIn seguito agli eventi di Monopoli-Foggia, in cui un gruppo di sostenitori del Foggia, con il volto coperto da passamontagna, ha fatto irruzione sul terreno di gioco con l’intento di raggiungere i ... ilovepalermocalcio.com Foggia, arriva la risposta della giunta comunale sul possibile maxischermo https://www.antennasud.com/foggia-proposta-maxischermo-rigettata-per-motivi-di-sicurezza/ - facebook.com facebook Il 21/04 a #Foggia arriva #JobDigitalLab: un incontro operativo per imprese e professionisti su come governare l'innovazione e l'intelligenza artificiale. CCIAA Foggia, via M. Protano, 7 Tutti i dettagli sul nostro sito fg.camcom.it/node/1391 x.com