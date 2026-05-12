Negli ultimi anni si è diffuso un fenomeno che interessa sempre più giovani: la cosmeticoressia, ossessione delle bambine e adolescenti per la cura della pelle e l’aspetto estetico. Questa tendenza si manifesta attraverso comportamenti compulsivi legati all’uso di prodotti cosmetici e alla ricerca di perfezione fisica, spesso influenzata dai social media. La questione ha suscitato attenzione tra esperti e genitori, preoccupati per le possibili conseguenze sulla salute psicofisica delle giovani coinvolte.

Ha otto anni, una fascetta rosa tra i capelli degna di una beauty influencer adulta. Una luce abbagliante le fa lacrimare gli occhi mentre si applica sieri, maschere viso e creme idratanti. Quella illuminazione viene da unaring light,utilizzata per rendere ancora più perfetta la pelle in video, che poi verrà pubblicato sui social. È questa l’immagine simbolo della “Cosmeticoressia”, un fenomeno che si è diffuso negli ultimi anni che consiste nell’ossessione delle bambine per la cura della pelle. Si tratta dibaby influencerche imitano i video skincare delle grandi content creator.La fascia d’età più colpita è tra i 6 e gli 11 anni: le bambine, invece di giocare di nascosto con i trucchi della mamma, ora si fingono adulte davanti al popolo dell’internet.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cosmeticoressia, l’infanzia rubata dai social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lo sfruttamento minorile e l’infanzia rubataQuest’anno a scuola abbiamo studiato la rivoluzione industriale, avvenuta tra il 1760 e il 1830.

Piero Nissim e l' 'Infanzia rubata' alla biblioteca FicinoFigline Incisa (Firenze) – 'L'infanzia rubata' di Piero Nissim è al centro venerdì 13 marzo, alle 17, di una presentazione alla Biblioteca 'Marsilio...