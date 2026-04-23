Lo sfruttamento minorile e l’infanzia rubata

Durante quest’anno scolastico, il focus è stato sulla rivoluzione industriale, un periodo che si è sviluppato tra il 1760 e il 1830, segnando il passaggio da un’economia prevalentemente agricola e artigianale a una più industrializzata. In questo contesto, si è affrontato anche il tema dello sfruttamento minorile, un aspetto drammatico legato alle condizioni dei bambini impiegati nelle fabbriche dell’epoca.

Quest’anno a scuola abbiamo studiato la rivoluzione industriale, avvenuta tra il 1760 e il 1830. Per rivoluzione industriale si intende il passaggio da un’economia agricola e artigianale a una industriale. Nacquero le fabbriche, dove si producevano beni in poco tempo, grazie alle macchine. Questo processo si chiama industrializzazione e questo cambiamento inizia in Inghilterra perché era un paese ricco e potente, con molte colonie da cui arrivavano materie prime a basso costo. La popolazione aumentava molto, quindi cresceva anche la domanda di prodotti. In questo periodo venivano sfruttati nei lavori anche bambini e donne. I bambini...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Infanzia Rubata -Quando il Lavoro Cancella i Sogni

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