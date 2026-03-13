Venerdì 13 marzo alle 17, alla Biblioteca 'Marsilio Ficino' di Figline e Incisa, si terrà una presentazione del libro 'L'infanzia rubata' di Piero Nissim. L'evento è organizzato dalla sezione Anpi 'Aronne Cavicchi' e si svolge in via Locchi. La presentazione coinvolge un pubblico interessato alle tematiche trattate nel volume, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Figline Incisa (Firenze) – 'L'infanzia rubata' di Piero Nissim è al centro venerdì 13 marzo, alle 17, di una presentazione alla Biblioteca 'Marsilio Ficino' di Figline e Incisa, in via Locchi, a cura della sezione Anpi 'Aronne Cavicchi'. Dopo I saluti di Gloria Mugnai, presidente della sezione, Nissim dialogherà con Eugenio Sanguineti e Federico Mugnai. Modera il confronto Lorenzo Tombelli, presidente dell'Aned-Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti' di Firenze, mentre le conclusioni sono affidate da Morena Viciani dell'Anpi di Firenze. Piero Nissim è un poeta e performer che ha il gusto della ballata e che si è sempre.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piero Nissim e l' 'Infanzia rubata' alla biblioteca Ficino

Articoli correlati

Firenze, incontro su Piero Gobetti alla biblioteca della Fondazione SpadoliniFirenze, 10 febbraio 2026 - A cento anni dalla scomparsa di Piero Gobetti, è stato organizzato un incontro di riflessione e approfondimento aperto al...

Cufrè torna sullo schiaffo a Del Piero: «Non mi interessa chiarire con lui. Quella sera provai solo schifo, la partita fu rubata!»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...