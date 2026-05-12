Così le altre Pistoiese e Ancona a sorpresa mancano la qualificazione

Nelle semifinali dei play off di Serie D sono arrivati alcuni risultati inaspettati, con le squadre di Pistoiese e Ancona che non sono riuscite a qualificarsi per la finale. Le partite si sono disputate nel fine settimana e hanno visto alcune formazioni di punta eliminarsi, lasciando spazio a sorprese nel percorso verso la promozione. Le sfide sono state decise da reti decisive e da circostanze imprevedibili sul campo.

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