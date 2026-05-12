Così le altre Pistoiese e Ancona a sorpresa mancano la qualificazione
Nelle semifinali dei play off di Serie D sono arrivati alcuni risultati inaspettati, con le squadre di Pistoiese e Ancona che non sono riuscite a qualificarsi per la finale. Le partite si sono disputate nel fine settimana e hanno visto alcune formazioni di punta eliminarsi, lasciando spazio a sorprese nel percorso verso la promozione. Le sfide sono state decise da reti decisive e da circostanze imprevedibili sul campo.
Non sono mancati risultati sorprendenti nelle semifinali play off della Serie D, disputate domenica. A partire dalla mancata qualificazione della Pistoiese e dell’ Ancona, le due finaliste della Coppa Italia (per questo avvantaggiate nella classifica delle squadre ripescabili, grazie a un coefficiente, rispettivamente, di 0.50 e 0,25 in più). Di seguito punteggi e finali di tutte le gare. Girone A: Ligorna-Chisola 1-0; Biellese-Varese 1-2 dts. Finale: Ligorna-Varese; Girone B: Casatese-Leon 4-0; Chievo-Milan 2-1 dts. Finale: Casatese-Chievo. Girone C: Legnago Salus-Este e Union Clodiense-Brian Lignano rinviate a domenica prossima dopo le decisioni del Tfn.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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