Milan si rivede Gabbia Le rivelazioni di Pato Quanti punti mancano alla qualificazione in Champions?

A Milanello si torna a parlare di Gabbia, con il difensore che si è riaggregato alla squadra dopo un periodo di assenza. Intanto, l’ex attaccante ha fatto alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere tra i tifosi. La squadra si avvicina alle ultime partite di campionato, con ancora alcuni punti da conquistare per ottenere la qualificazione alla Champions League. Le ultime notizie da Milano riassumono gli aggiornamenti principali.

Tanta delusione in casa Milan per la sconfitta contro il Napoli, che ha definitivamente spento ogni speranza di tricolore. Il giorno dopo il match del 'Maradona', il club rossonero è apparso sulle pagine di molti quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di numerosi siti. A Milanello sono già ripresi gli allenamenti, guidati, come sempre, da Massimiliano Allegri, mentre alcuni ex milanisti continuano a far parlare di sé. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, martedì 7 aprile 2026. da Milanello arriva una notizia positiva: Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, si rivede Gabbia. Le rivelazioni di Pato. Quanti punti mancano alla qualificazione in Champions? Leggi anche: Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League? Milan, quanti punti mancano davvero all’obiettivo Champions? L’analisi degli ultimi 10 anni di Serie AMassimiliano Allegri lo ripete da mesi: l’obiettivo del Milan è il quarto posto, la qualificazione alla Champions League. Temi più discussi: Leao, Gabbia e gli infortunati, Allegri presenta Napoli-Milan: Obiettivo Champions, può essere decisiva; Milan, Bartesaghi: Primo giorno al Vismara con Maldini. Vi racconto questo retroscena con Leao; C'è una tentazione di Conte in vista della formazione titolare anti-Milan; Milan | Maignan, Tomori, Rabiot, Leao, Gabbia: novità dall’allenamento. FLASH | Milan, Gabbia recuperato! Le nuove gerarchie con De Winter, Tomori e PavlovicInfortunio Gabbia - All'indomani della pesante sconfitta arrivata contro il Napoli, almeno una buona notizia da ... fantamaster.it Milan, torna in gruppo Gabbia. Oggi allenamento per chi non ha giocato contro il NapoliIl Milan è tornato subito in campo dopo il ko contro il Napoli di ieri sera, ma solo con chi ieri sera ha giocato poco o niente: Quindi con Loftus-Cheek,. tuttomercatoweb.com Ti capiamo, caro #Pato Quanti come lui Poi, a CBS Sports Golazo, su #Ancelotti e il suo passato al #Milan ha aggiunto: "Carlo è stato come un padre per me. Ha chiamato il suo cane con il mio nome... Il miglior allenatore di sempre" Nel primo com - facebook.com facebook #Milan, #Gabbia torna ad allenarsi in gruppo: ecco cosa filtra in vista dell’Udinese #ACMilan #SempreMilan x.com