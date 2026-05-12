A Pavia, il 12 maggio 2026, si apre un nuovo fronte nel procedimento che riguarda Andrea Sempio, l’unico indagato nell’ambito di un’inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli avvocati dell’indagato hanno deciso di richiedere una perizia personologica, un’analisi che mira a approfondire gli aspetti della personalità di Sempio. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario in evoluzione, con nuove strategie difensive che si affiancano alle indagini in corso.

Pavia, 12 maggio 2026 – C’è un nuovo capitolo nella strategia difensiva degli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco nella quale gli investigatori ipotizzano un suo coinvolgimento nel delitto di Chiara Poggi. Oltre alla scelta di non rispondere alle domande dei magistrati che lo hanno convocato in merito a i nuovi sviluppi investigativi, i legali hanno avanzato la richiesta di una consulenza personologica, a cui Sempio si sta sottoponendo proprio in queste ore al laboratorio “Genomica” di Roma. Nella combo, da sinistra, Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi, 8 maggio 2026. ANSACNL Cos’è la perizia personologica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cos’è la perizia personologica e cosa potrebbe svelare della personalità di Andrea Sempio

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