Garlasco (Pavia), 12 maggio 2026 – Andrea Sempio è a Roma, arrivato da poco al laboratorio "Genomica", dove si sottoporrà alla perizia psicologica disposta nell'ambito dei nuovi sviluppi investigativi sul delitto di Chiara Poggi. Si tratta della consulenza “personologica” annunciata dai suoi legali nei giorni scorsi. Con lui l’avvocata Taccia, che ha ribadito che occorre “tempo per studiare gli atti”, soprattutto “con i media addosso”. Nella stessa struttura è previsto anche un incontro con il pool difensivo di Sempio per definire la strategia legale alla luce degli elementi contestati dagli inquirenti, che ipotizzano un suo coinvolgimento nell'omicidio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Sempio a Roma per la perizia personologica. L’avvocata Taccia: “C’è molto materiale da analizzare”

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