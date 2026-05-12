I passeggeri a bordo della nave Hondius stanno entrando in una fase di quarantena con durate che oscillano tra 21 e 45 giorni, a seconda del paese in cui si trovano. Le misure prevedono il rimanere nelle proprie abitazioni o in strutture designate, con modalità che differiscono da regione a regione. La quarantena si applica a tutti coloro che sono stati a contatto con persone o ambienti potenzialmente a rischio.

Iniziano una quarantena con modalità che variano da paese a paese: da 21 a 45 giorni, in casa, in ospedale o in centri appositi I passeggeri della Hondius, la nave da crociera sulla quale ci sono stati alcuni contagi da hantavirus, sono rientrati o stanno rientrando nei loro paesi, dopo esser sbarcati a Tenerife, nelle isole Canarie, fra domenica e lunedì. Tutti dovranno sostenere un periodo di quarantena di alcune settimane, la ma la forma e la durata dell’isolamento dipende dalle decisioni dei singoli governi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda sei settimane (42 giorni) di isolamento e monitoraggio, che i vari paesi coinvolti hanno interpretato in modo più o meno restrittivo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa succede ora ai passeggeri della Hondius

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BREAKING: Nearly 40 Hantavirus Cruise Passengers Scattered Worldwide – No Contact Tracing

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