Hantavirus la Mv Hondius è arrivata a Tenerife | cosa succederà ora ai passeggeri
Una nave da crociera è giunta nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, per permettere l'evacuazione di passeggeri ed alcuni membri dell'equipaggio. La presenza della Mv Hondius nel porto è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle operazioni in corso. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità locali, che hanno avviato le procedure necessarie per la gestione dell'evacuazione.
La nave da crociera Mv Hondius è arrivata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, per consentire l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio. Secondo quanto riferito dalle autorità spagnole, le persone a bordo saranno sottoposte a test dalle autorità sanitarie spagnole e poi.🔗 Leggi su Today.it
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