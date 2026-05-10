Hantavirus la Mv Hondius è arrivata a Tenerife | cosa succederà ora ai passeggeri

Una nave da crociera è giunta nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, per permettere l'evacuazione di passeggeri ed alcuni membri dell'equipaggio. La presenza della Mv Hondius nel porto è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle operazioni in corso. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità locali, che hanno avviato le procedure necessarie per la gestione dell'evacuazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui