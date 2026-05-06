Castello delle Cerimonie da abbattere | l'ultimo appiglio per La Sonrisa è il Tar

Nelle prossime settimane, il Tribunale Amministrativo Regionale deciderà sul ricorso presentato dal gestore del locale notturno contro la decisione di abbattimento del castello delle cerimonie. La sindaca di Sant'Antonio Abate ha programmato un nuovo incontro con il prefetto per discutere della questione. La disputa riguarda una possibile demolizione dell'edificio, che il gestore cerca di fermare attraverso il procedimento legale in corso.

Nei prossimi giorni la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, incontrerà nuovamente il prefetto Michele di Bari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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