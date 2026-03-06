Dopo il ritorno di Vlahovic, la Juventus ha modificato le possibilità di David e Openda. I dati economici sul centravanti belga sono particolarmente rilevanti, influenzando le scelte del club. L’analisi completa prende in considerazione le implicazioni di questa situazione e le potenziali evoluzioni future. La situazione attuale riguarda principalmente le dinamiche di rosa e le valutazioni finanziarie del club.

Vicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono. Ecco quanto chiede il Tottenham Mingueza Juventus, una rivale bianconera fa sul serio per l’esterno destro spagnolo. Che cosa sta succedendo Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, cosa cambia per David e Openda dopo il ritorno di Vlahovic: i dati economici sul belga sono incredibili. L’analisi completa e cosa può succedere

Openda Juve, Spalletti rivela questo sul belga: «Sente molto la pressione. Cosa mi aspetto da lui contro il Monaco»di Francesco SpagnoloOpenda Juve, Spalletti spiega nei dettagli il momento del belga e cosa si aspetta da lui nella partita contro il Monaco di...

Zirkzee Juve, ritorno di fiamma per l’olandese del Manchester United: sondaggio concreto dei bianconeri, cosa può succedereKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.

Tutti gli aggiornamenti su Juve cosa cambia per David e Openda....

Temi più discussi: Juventus, quanti milioni in fumo senza la Champions, cosa cambia e chi andrà via: per i tifosi uno solo va rinnovato; Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray? Tentazione Perin; Juventus, tutti i temi per il rinnovo di Spalletti: staff, mercato e... Cosa cambia con o senza Champions League; Juve-Galatasaray, espulsione diretta per Kelly: cosa è successo e perchè l'arbitro ha cambiato decisione.

Roma-Juventus: classifica, fattore Malen e caso Di Gregorio, cosa è cambiato in due mesiRoma e Juventus di nuovo contro a distanza di poco più di due mesi, ma dall'andata tanto è cambiato tra rose, classifica e gerarchie. msn.com

Pagina 2 | Joao Mario, lo scenario ora può cambiare: Juve e Bologna, dipende da... Holm!Il portoghese si è sbloccato con i rossoblù trovando anche la sua prima rete: cosa succede tra i due club in ottica mercato ... tuttosport.com

La Stampa - Juventus, tra i giocatori un 'patto per la Champions': il retroscena dalla Continassa - facebook.com facebook

"Di Gregorio tappati le orecchie, sbagliano tutti. #Juve, chi manca davvero e quali sono i portieri da prendere" x.com