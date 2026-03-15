Durante l’ultima riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica, si sono visti i partecipanti riporre i loro telefoni in custodie scure chiamate Faraday bag. Questi dispositivi sono stati posizionati sul tavolo e sono stati notati nei momenti in cui i presenti si sono riuniti. Le custodie sono state visibili nelle immagini diffuse dell’incontro.

Nelle immagini dell’ultima riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica, i partecipanti hanno riposto i loro telefoni in piccole custodie scure note come Faraday bag. Questi dispositivi isolano completamente gli smartphone da qualsiasi segnale esterno, proteggendo le informazioni sensibili. Il dettaglio colpisce perché mostra quanto sia cambiata la concezione di sicurezza. Se una volta la minaccia principale erano microspie o registratori nascosti, oggi il primo oggetto potenzialmente pericoloso è spesso il telefono personale, che può raccogliere dati, ascoltare conversazioni o trasmettere informazioni. Il Consiglio Supremo di Difesa è uno degli organi più delicati dello Stato italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Quelle custodie per cellulari sul tavolo del Consiglio Supremo di Difesa: che cosa sono e a che cosa servono

Articoli correlati

Cosa succede quando Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa: l’organo che entra in gioco nelle crisiIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fissato per venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10, una riunione straordinaria del Consiglio Supremo...

Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade oraIl presidente della Repubblica ha convocato per venerdì prossimo alle 10 il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale.

Karen Mulder: The Supermodel Who Warned the World About Jeffrey Epstein

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Consiglio Supremo di

Argomenti discussi: Consiglio Supremo di Difesa, cosa sono quelle strane custodie dove vengono messi gli Smartphone.

Quelle custodie per cellulari sul tavolo del Consiglio Supremo di Difesa: che cosa sono e a che cosa servonoNelle immagini dell’ultima riunione del Consiglio Supremo di Difesa, presieduta dal Presidente della Repubblica, i partecipanti hanno riposto i loro telefoni ... thesocialpost.it

Quelle custodie per cellulari sul tavolo del Consiglio Supremo di Difesa: cosa sono e a cosa servonoNelle immagini dell’ultima riunione presieduta dal Presidente della Repubblica i partecipanti ripongono il telefono in speciali custodie schermate. Si tratta delle «Faraday bag» ... msn.com