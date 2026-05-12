Cosa é successo a TV8 | perché Sinner-Pellegrino non si vede in streaming
Nelle ultime ore, TV8 non sta trasmettendo in streaming gratuito la partita tra Sinner e Pellegrino, contrariamente a quanto avvenuto nei giorni precedenti quando i palinsesti erano stati rispettati. Attualmente, non è disponibile alcuna modalità per seguire l’evento online senza costi. La programmazione del canale ha subito questa variazione senza preavviso, lasciando gli spettatori senza accesso alla diretta dell’incontro.
A differenza di quanto accaduto negli scorsi giorni, in cui i palinsesti erano stati rispettati, al momento non è possibile seguire in streaming gratuito su tv8.it il match dell’ATP Masters 1000 di Roma previsto, ovvero il derby azzurro tra il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, ed il qualificato Andrea Pellegrino. Sebbene il match sia regolarmente inserito nel palinsesto del canale, è visibile soltanto in diretta tv in chiaro su TV8 HD, ma non in diretta streaming gratuita su tv8.it: nei giorni scorsi il match ATP previsto in tv, invece, era andato regolarmente in onda anche in diretta streaming gratuita sul sito del canale. Non si conoscono, al momento, i problemi che hanno portato alla mancata trasmissione del match, rimpiazzato dapprima dal film “3ciento” e poi da un documentario poliziesco.🔗 Leggi su Oasport.it
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