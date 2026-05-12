A Prato, una piazza centrale e storica è il luogo di un grave episodio che ha coinvolto un giovane di 23 anni. Secondo quanto riferito, il ragazzo avrebbe chiesto denaro prima di essere colpito al petto con un coltello. Dopo l’attacco, è stato colto da un arresto cardiaco e ora lotta tra la vita e la morte. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Prato, 12 maggio 20256 – Uno dei centri nevralgici di Prato, la piazza più grande della città e una di quelle medievali più grandi d’Europa. La principale porta d’accesso al centro storico, piena di locali. Il Mercatale è un luogo simbolo, purtroppo negli ultimi anni anche spesso al centro delle cronache. Non è una novità: di brutti giri in centro ce ne sono da tempo. Dopo una certa ora non ci si sentiva sicuri a camminare per le strade del cuore cittadino, da oggi ancora meno. I fatti. Ma cosa è successo la scorsa notte? Poco dopo l’una i tre aggrediti (due italiani e un albanese) erano in piazza Mercatale, all’altezza di Casa Targi, il ristorante vicino a via Garibaldi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosa è successo a Prato. La richiesta di soldi, la coltellata al cuore, l’arresto cardiaco: 23enne lotta fra la vita e la morte

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