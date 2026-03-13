23enne trova una donna in arresto cardiaco le fa il massaggio e la salva | Avevo provato solo su un manichino

Una giovane di 23 anni ha salvato una donna di circa 65 anni in arresto cardiaco a bordo di un bus a Sesto San Giovanni. La ragazza ha praticato un massaggio cardiaco e ha contribuito a mantenere in vita la donna fino all'arrivo dei soccorsi. La 23enne ha dichiarato di aver provato l'esercizio solo su un manichino in passato.

La 23enne Elena Grassi ha salvato la vita a una donna di 65 anni circa in arresto cardiaco a bordo di un bus a Sesto San Giovanni. Grazie alla sua prontezza e al massaggio cardiaco che ha praticato per 15 minuti la donna si è ripresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: A Milano una donna va in arresto cardiaco sull’autobus, studentessa dell'Univpm le salva la vita Gabbiano crolla a terra colpito dal pallone: il calciatore ferma il gioco, gli fa un massaggio cardiaco in campo e lo salvaDurante le gare di MotoGp a Philipp Island, storico circuito alla periferia di Melbourne affacciato sull’Oceano, capita spesso di vedere dei... Una raccolta di contenuti su 23enne trova una donna in arresto... Discussioni sull' argomento Ancona, va in arresto cardiaco sull’autobus a Milano: Elena, studentessa-angelo salva. Ho fatto il corso Blsd, al mio fianco un ragazzo...; Napoli, il 23enne Vincenzo Zerlengo avvistato a Malpensa: la famiglia ha denunciato la scomparsa; Federica, studentessa 23enne, diventa manager per un giorno; Ilaria Sula, la madre di Mark in aula: Tremava e aveva fame. Mi ha detto che lei lo aveva tradito. Salve, avevo pubblicato un posto alcuni giorni fa nel quale chiedevo informazioni sugli ultimi libri della Nothomb ma non è mai stato pubblicato. Posso sapere il motivo Grazie - facebook.com facebook Avevo scritto qui 10 gg fa che la guerra di #Trump all' #Iran sarebbe stata l'occasione per #Putin di divincolarsi dalle sanzioni sul petrolio che stavano finalmente paralizzando l'economia #Russia. Non era rocket science. Ma purtroppo stanotte è successo x.com