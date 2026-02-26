La mattina del 23 dicembre, nella sala operatoria dell'ospedale Ospedale San Maurizio di Bolzano, l'atmosfera si sarebbe fatta incandescente. Non c'era solo l'équipe del Ospedale Monaldi, arrivata per prelevare il cuore destinato a Domenico, il bambino di due anni morto 60 giorni dopo il trapianto: operavano, contemporaneamente, anche i medici austriaci di Innsbruck, impegnati nell'espianto di fegato e reni. C'è un rimpallo di responsabilità tra la struttura campana e quella bolzanina che accusa il team campano di essere arrivato a destinazione senza l'attrezzatura idonea., Secondo quanto emerso dalle indagini e come riportato dal "Corriere della Sera", proprio i colleghi stranieri si sarebbero accorti che qualcosa non stava andando come previsto, mentre il team campano era all'opera sul cuore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuore

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciatoCon la morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e due mesi a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, si aggrava la posizione dei sei...

Morte Domenico, "il cuore trasportato in un comune box frigo" | "Ghiaccio secco fornito da due infermiere"Il contenitore che ha trasportato il cuore destinato al piccolo Domenico era "di plastica, non sigillato", "simile a quelli che si usavano qualche...

Temi più discussi: Domenico, lite tra équipe a Bolzano per indagare arrivano gli ispettori; Domenico Caliendo, la verità sul trapianto nelle chat degli indagati. Medici del Monaldi sotto assedio: Bastardi, vi veniamo a prendere; Caso Ruggi, il cellulare ha scagionato Lanza; ?Massacra di botte la mamma durante la cena del suo ventesimo compleanno, poi fugge e si getta in mare: Riccardo Merkuri trovato morto.

La morte di Domenico al Monaldi, il papà rompe il silenzio: Sono molto arrabbiatoTra dolore e richiesta di giustizia: la morte di Domenico nel racconto del papà tra rabbia, dubbi sul trapianto e bisogno di verità. notizie.it

La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a settePassano da sei a sette i sanitari indagati nell'inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato costato la vita al piccolo Domenico Caliendo, deceduto sabato scorso nell'ospedale Monaldi di Napoli, ... ansa.it

Morte del piccolo Domenico, oggi l'incarico ai periti per gli accertamenti irripetibili dell'incidente probatorio - facebook.com facebook

Morte #domenico caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personale x.com