Incontri post-parto in Valdichiana aretina | al via il primo ciclo di appuntamenti del 2026

A partire dal 31 marzo, nella Valdichiana aretina si tengono cinque incontri post-parto organizzati dal consultorio familiare. Durante gli appuntamenti, vengono forniti consigli e si dà spazio al confronto tra le partecipanti e le professioniste, tra cui ostetriche e psicologhe. Questi incontri rappresentano un momento di supporto e informazione rivolto alle mamme nel periodo successivo alla nascita del bambino.

Arezzo, 21 marzo 2026 – 5 occasioni di ricevere indicazioni, consigli e confrontarsi con le psicologhe e le ostetriche del consultorio familiare della Valdichiana aretina, si parte il 31 marzo. Quattro incontri con le psicologhe e uno con le ostetriche compongono il ciclo di appuntamenti dedicati alle donne in post-partum organizzati dal Consultorio familiare della Valdichiana aretina. Si parte il 31 marzo con l’incontro dedicato a “L'importanza delle emozioni nel post-partum e loro gestione”, per poi proseguire il 14 aprile con “Ascolto e auto-ascolto: connettersi con il proprio mondo interiore”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontri post-parto in Valdichiana aretina: al via il primo ciclo di appuntamenti del 2026 Articoli correlati Leggi anche: Incontri con gli autori e focus sulla sanità. Ciclo di appuntamenti Cortona e la Valdichiana Aretina alla Borsa internazionale del Turismo di MilanoL’offerta turistica della Valdichiana Aretina è stata protagonista alla Bit di Milano. Altri aggiornamenti su Incontri post Discussioni sull' argomento Al via il primo ciclo incontri post-parto in Valdichiana aretina; MANDELLO DEL LARIO: INCONTRO SULLA SALUTE DELLA DONNA IN GRAVIDANZA E NEL POST PARTO; Avranno inizio domani, giovedì 19 marzo, al Consultorio familiare di Terralba, gli incontri in puerperio dedicati alle neo mamme; Terralba, al Consultorio familiare un corso per le neo mamme. Al via il primo ciclo incontri post-parto in Valdichiana aretina facebook