Corso Garibaldi tra cantieri e caos E il carico-scarico è fuori controllo

Corso Garibaldi si trova attualmente al centro di una fase di lavori e disagi, con cantieri aperti che contribuiscono a creare un ambiente caotico. La zona è interessata da attività di carico e scarico che spesso risultano fuori controllo, causando difficoltà per chi vive e lavora nella zona. I passanti, i residenti e i turisti si trovano a dover affrontare quotidianamente questa situazione di congestione e confusione.

Povero corso Garibaldi: per rifarsi il trucco è sottoposto a uno stress fuori della norma. E con lui gli operatori commerciali, i residenti, i passanti in genere e, come accaduto ieri, anche i turisti. Una mezza dozzina di cantieri attivi, alcuni fissi da settimane, se non da mesi, altri mordi e fuggi ma molto invasivi; e a tutto questo si deve aggiungere il caos provocato dalle operazioni di carico e scarico, con gli orari delle operazioni mai rispettati e, a volte, sempre come ieri mattina, superati di oltre due ore. Sarebbe interessante fare un sondaggio tra i croceristi stranieri a bordo della nave ‘Marella 2’, approdata alla banchina 15...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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