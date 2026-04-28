Carico e scarico merci nelle attività commerciali il Comune prova a mettere ordine

Da palermotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di intervenire per regolamentare le operazioni di carico e scarico merci nelle attività commerciali, con l’obiettivo di limitare le modalità considerate non conformi alle norme vigenti. Le autorità hanno avviato un’azione di controllo per verificare le pratiche in uso e garantire il rispetto delle regole stabilite. La misura mira a evitare situazioni di caos e a favorire un miglior utilizzo degli spazi pubblici.

Il Comune interviene per mettere un freno alle operazioni “selvagge” di carico e scarico merci nelle attività commerciali. L'Ufficio traffico e mobilità urbana del Comune di Palermo, a modifica e integrazione dell’ordinanza sindacale numero 2222004, ha emanato un'ordinanza di regolamentazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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