Percorsi sostegno secondo ciclo Indire Università ecco la pagina del Ministero con le info aggiornate

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato la pagina ufficiale dedicata ai percorsi di specializzazione per il sostegno del secondo ciclo per l’anno accademico 202526. La sezione fornisce le informazioni più recenti sui programmi di formazione, le modalità di accesso e le scadenze da rispettare. La comunicazione si rivolge a chi intende iscriversi o approfondire le procedure relative a questa tipologia di formazione.

Percorsi sostegno a.a. 202526: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato la pagina di riferimento per i percorsi di specializzazione ex art. 6 (triennalisti) ed ex art. 7 (titolo estero).