Secondo ciclo sostegno Indire Università | come si compila domanda per la riserva GPS Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Secondo ciclo sostegno Indire Università | come si compila domanda per la riserva GPS Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni

È aperto il secondo ciclo del sostegno indetto dall’Indire in collaborazione con le università, con indicazioni su come compilare la domanda per la riserva GPS. Sono stati comunicati i requisiti di accesso e le procedure da seguire, inclusi dettagli per casi particolari. Si attende una conferma sulla possibilità di un terzo ciclo. Per aggiornamenti, è possibile iscriversi alla newsletter “Diventare Insegnanti”.