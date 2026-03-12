Secondo ciclo sostegno Indire Università | come si compila domanda per la riserva GPS Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti
È aperto il secondo ciclo del sostegno indetto dall’Indire in collaborazione con le università, con indicazioni su come compilare la domanda per la riserva GPS. Sono stati comunicati i requisiti di accesso e le procedure da seguire, inclusi dettagli per casi particolari. Si attende una conferma sulla possibilità di un terzo ciclo. Per aggiornamenti, è possibile iscriversi alla newsletter “Diventare Insegnanti”.
In partenza il secondo ciclo sostegno IndireUniversità: requisiti di accesso, casi particolari, info utili. Guida alla compilazione della domanda GPS per chi si inserisce con riserva in prima fascia. Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate e commentate, non semplici link; anticipazioni su. L'articolo Secondo ciclo sostegno IndireUniversità: come si compila domanda per la riserva GPS. Ci sarà il terzo ciclo? Ecco le anticipazioni. Iscriviti alla newsletter “Diventare Insegnanti”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Aggiornamento GPS 2026: cosa è previsto per titoli, riserve e preferenze
