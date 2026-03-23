TFA sostegno Indire art 6 iscrizioni riaperte dalle 15 di oggi 23 marzo fino alle 15 del 30 marzo 2026 AVVISO

Indire riapre le iscrizioni per l'art. 6 del TFA sostegno seconda edizione. Sarà possibile presentare domanda dalle ore 15.00 del giorno 23 marzo 2026 alle ore 15.00 del giorno 30 marzo 2026, accedendo alla procedura telematica nella piattaforma dedicata: https:tfa.indire.it. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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