Nuovi corsi sostegno Indire Università per docenti con tre anni di servizio e titolo estero Pubblicato Decreto Ministero e requisiti

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 26 del 16 febbraio 2026 di modifica e integrazione dei dm n. 75 e 77 del 24 aprile 2025, per dare avvio ad un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le attività per il sostegno. L'articolo Nuovi corsi sostegno IndireUniversità per docenti con tre anni di servizio e titolo estero. Pubblicato Decreto Ministero e requisiti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

