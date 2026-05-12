Corsi gratuiti sull’intelligenza artificiale per studenti e pensionati alla Fondazione Spazio Vitale

Alla Fondazione Spazio Vitale, sono stati avviati corsi gratuiti dedicati all’intelligenza artificiale rivolti sia a studenti che a pensionati. Le lezioni coprono argomenti come la prevenzione delle truffe, l’organizzazione di viaggi, la creazione di ricette con gli ingredienti disponibili e la sintesi di appunti complessi. Sono inoltre previste esercitazioni per generare test e simulazioni d’esame.

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