Intelligenza artificiale responsabile | tre nuovi corsi online gratuiti su privacy equità e trasparenza dell' AI

Tre nuovi corsi online gratuiti sono stati annunciati, dedicati a temi come privacy, equità e trasparenza nell’intelligenza artificiale. Questi corsi sono rivolti a professionisti già attivi nel mondo del lavoro, a chi desidera aggiornare le proprie competenze e agli studenti in fase di formazione. La formazione sull’IA sta diventando sempre più accessibile e diffusa, superando il settore tecnologico e coinvolgendo un pubblico più ampio.

Comprendere l'intelligenza artificiale non è più una competenza riservata a chi lavora nel settore tecnologico: è una skill trasversale, sempre più richiesta a chi è già nel mondo del lavoro e vuole aggiornare le proprie competenze e a chi si sta formando per entrarci. Per rispondere a questa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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