Venerdì 8 maggio si disputerà l’ultima giornata della Serie B 2025-26, determinando la squadra che accederà direttamente alla massima serie senza passare dai playoff. Il Venezia ha già concluso la stagione e lasciato la categoria con una giornata di anticipo. Restano da definire le posizioni di testa, con Frosinone e Monza in corsa per la promozione diretta. In caso di parità di punti, si applicano le regole di classifica per stabilire la posizione finale.

Venerdì 8 maggio si giocherà l’ultima giornata della Serie B 2025-26. Il Venezia ha lasciato la serie cadetta con una giornata di anticipo dunque gli appassionati si chiedono chi lo seguirà in Serie A senza passare per i playoff. Frosinone o Monza? Per rispondere a questa domanda come prima cosa guardiamo la classifica. I ciociari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Frosinone o Monza? Chi va in Serie A? Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

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