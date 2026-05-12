La partita tra Juventus e Fiorentina della prossima giornata di Champions è stata rinviata per garantire la contemporaneità con la sfida tra Roma e un'altra squadra. Il campionato si avvicina alla conclusione, con l’Inter consolidata come campione d’Italia e Verona e Pisa che hanno già retrocesso. La modifica nel calendario riguarda esclusivamente questa partita, mentre le altre gare rimangono in programma come previsto.

Il campionato sta giungendo al termine e i primi verdetti sono già stati dati: Inter campione d’Italia, Hellas Verona e Pisa matematicamente retrocesse. La corsa per un posto in Champions League, invece, è tutt’altro che conclusa: Milan, Juve, Napoli, Como e Roma giocheranno in contemporanea nel 37° turno per provare a dare uno strappo decisivo verso la conquista della massima competizione continentale. La Prefettura cambia l’orario del derby. Nella giornata di ieri, la Lega Calcio aveva comunicato gli orari della 37ª giornata, programmando le squadre in lotta ai primi quattro posti per domenica all’ora di pranzo. Vista però la troppa vicinanza con la finale degli Internazionali BNL d’Italia, la Prefettura di Roma ha scelto di modificare la data del derby della Capitale.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Corsa Champions, slitta Juventus-Fiorentina: necessaria la contemporaneità con la Roma

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