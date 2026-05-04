La Roma demolisce 4-0 la Fiorentina e riapre la corsa alla Champions

La Roma ha battuto la Fiorentina con un punteggio di 4-0, riaprendo la lotta per un posto in Champions League. Dopo la conquista dello scudetto da parte dell’Inter, le squadre che inseguono hanno approfittato delle sconfitte di Como, Juventus e Milan per tornare in corsa. La vittoria della Roma ha cambiato gli equilibri in classifica e rinnovato l’interesse per le ultime giornate del campionato.

Una volta consegnato lo scudetto all’Inter, a tenere vivo questo finale di stagione ci pensa la Roma che approfitta al meglio dei passi falsi di Como, Juventus e Milan per rifarsi sotto e tornare protagonista nella corsa all’Europa che conta. L’undici di Gasperini schianta con quattro reti una Fiorentina apparsa troppo timida e remissiva per impensierire i giallorossi. Dopo un inizio non male, l’uno-due in cinque minuti Mancini-Wesley mette la gara in discesa per i capitolini. Con i viola in bambola, prima Hermoso, poi la zuccata di Pisilli ad inizio ripresa fissano il punteggio su un eloquente 4-0. La Roma si riporta ad un punto dalla Juventus ed a soli tre dal terzo posto del Milan: con tre partite ancora da disputare, tutto è ancora possibile nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Roma demolisce 4-0 la Fiorentina e riapre la corsa alla Champions Notizie correlate Roma-Fiorentina, i giallorossi si aggrappano al fortino di casa per la corsa Champions: l’ultima sconfitta a novembreLa corsa alla Champions League passa anche dalla sfida che si giocherà nel posticipo di lunedì 4 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico, dove la Roma... Leggi anche: Napoli, crollo al Maradona: la Lazio passa 0-2 e riapre la corsa Champions Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: gli manca solo Roma (che inizia lunedì); Vittoria in goleada per il Napoli sulla Cremonese; LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 demolisce il tedesco e realizza un record leggendario!; Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, quinto Masters 1000 di fila: Jannik da record. ADANI DEMOLISCE IL MILAN DI ALLEGRI SUONATO A REGGIO EMILIAHA FATTO PEGGIO DI CONCEICAO Rolandi: "Milan troppo brutto per essere vero, Lele" "Dici eh, Simona eh Dici che è troppo brutto per essere vero O si può dire che è stato - facebook.com facebook