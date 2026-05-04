La squadra di calcio ha ottenuto una vittoria di 4-0 contro la Fiorentina, salendo al quinto posto in classifica. Con questo risultato, i giallorossi sono ora a una lunghezza dalla Juventus e continuano la loro corsa verso la qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un bel risultato che permette alla squadra di migliorare la posizione in classifica e di rafforzare la propria posizione in zona europea.

I giallorossi salgono al quinto posto, portandosi a una lunghezza dalla Juve ROMA - L'occasione era ghiotta e la Roma l'ha sfruttata. All'Olimpico la squadra giallorossa batte 4-0 la Fiorentina con i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli e si iscrive nuovamente alla corsa Champions, portandosi al quinto posto a tre punti dal Milan terzo e a una lunghezza dalla Juventus quarta. Sotto gli occhi di Corbin Friedkin (fratello minore di Ryan) la formazione di Gasperini domina in tutti i reparti, andando a colpire i punti deboli di una Fiorentina orfana di Kean e decisamente troppo leggera nell'approccio; un calo di tensione forse alimentato dalla sconfitta della Cremonese contro la Lazio, che lascia invariato a 9 punti il vantaggio dei viola sulla zona retrocessione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si rilancia nella corsa Champions

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