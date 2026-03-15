palermo vs juve stabia trentunesima giornata serie b 2025 2026

Nella trentunesima giornata di Serie B 20252026, si affrontano Palermo e Juve Stabia in una partita decisiva per entrambe le squadre che cercano di rafforzare la loro posizione in zona playoff. La gara si svolge nel contesto del campionato italiano di seconda divisione, con le due formazioni che puntano a ottenere i tre punti per avvicinarsi alla classifica superiore.

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre vanno a caccia dei tre punti per consolidare la posizione playoff. Palermo vs Juve Stabia si giocherà martedì 17 marzo 2026 alle ore 19 presso lo stadio Barbera. PALERMO VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero devono riscattare la pesante sconfitta di Monza facendo leva sul fattore casalingo fin qui sempre decisivo, visto che vincono da nove partite consecutive, utili a mantenere vivo il sogno promozione diretta. I campani sono reduci dal pareggio casalingo contro la Carrarese che ha frenato la loro rincorsa verso i playoff, che comunque non è compromessa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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