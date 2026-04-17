Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si sfidano Juve Stabia e Catanzaro. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono coinvolte nella corsa ai playoff e cercano di rafforzare le proprie posizioni in classifica. La gara rappresenta un'occasione importante per le formazioni di mostrare le proprie ambizioni di fine stagione.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre sono in lizza per i playoff, e sono pronte a darsi battaglia per difendere la propria posizione. Juve Stabia vs Catanzaro si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Menti JUVE STABIA VS CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un periodo di appannamento, i campani hanno ripreso la loro tradizionale marcia. Nelle ultime tre giornate, la squadra di Abate ha ottenuto due vittorie, fondamentali per tenere possibili inseguitrici a distanza di assoluta sicurezza. I calabresi sono ormai sicuri di giocarsi la Serie A attraverso i playoff con i loro 55 punti.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia vs Catanzaro, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni

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