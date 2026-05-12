L’allenatore del Napoli ha annunciato che tutte le celebrazioni relative alla qualificazione in Champions League sono state posticipate, sottolineando che l’obiettivo principale rimane la conquista del torneo. La squadra ha già ottenuto il passaggio alla fase successiva, ma il tecnico ha dichiarato che la vittoria in questa competizione è ancora da raggiungere. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La festa Champions è soltanto rimandata. Il Napoli cade contro il Bologna al Maradona e spreca il primo match point per la qualificazione matematica alla prossima Champions League, rinviando così anche tutte le riflessioni definitive sul futuro di Antonio Conte e della panchina azzurra. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, fotografando un ambiente ancora sospeso tra delusione, rabbia e attesa. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ko contro il Bologna non ha soltanto rimandato il ritorno ufficiale nell’élite europea, ma ha congelato anche altri dossier fondamentali.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: Napoli, Conte rinvia tutto: “La Champions va ancora conquistata”

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Benfica Napoli 2-0 CONTE in conferenza post-partita Champions League

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