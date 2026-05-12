Il Napoli ha subito una sconfitta al suo stadio contro il Bologna, con il risultato deciso all’ultimo secondo di gioco. La squadra ospite ha segnato il gol che ha messo fine alla partita al 91’, impedendo al Napoli di festeggiare una qualificazione già certa in Champions League. La partita si è conclusa con il Bologna che ha interrotto la serie di risultati positivi del Napoli, lasciando in sospeso i festeggiamenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Champions può ancora aspettare. Il Napoli spreca il primo match point europeo e cade clamorosamente al Maradona contro il Bologna, sconfitto 3-2 al termine di una partita piena di errori, blackout e rimpianti. A decidere la sfida è stata una straordinaria sforbiciata di Johnny Rowe al 91’, un gol spettacolare che ha gelato il pubblico azzurro e riaperto anche la corsa al secondo posto. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, analizzando una serata che lascia pesanti riflessioni attorno alla squadra di Antonio Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, crollo al Maradona: il Bologna gela Conte al 91’ e rinvia la festa Champions”

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Il Bologna gela il Maradona: Rowe firma il 3-2 al 90' e rinvia la festa Champions del NapoliNapoli-Bologna 2-3 RETI: 10'pt Bernardeschi, 34'pt Orsolini (rig), 47'pt Di Lorenzo, 3'st Alisson, 46'st Rowe.

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