Il Napoli si prepara a affrontare la nuova fase della Champions League con un cambio radicale in rosa e tattico, sotto la guida dell'allenatore. La squadra ha effettuato diverse modifiche rispetto alle precedenti stagioni e si presenta con un nuovo assetto per cercare di migliorare i risultati nelle competizioni europee. La preparazione sta proseguendo con attenzione e si attendono le prossime partite ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli riparte da una rivoluzione. Come racconta il Corriere dello Sport, sei giorni dopo il crollo contro la Lazio, la squadra di Conte torna al Maradona con un solo obiettivo: lasciarsi alle spalle i fantasmi e rilanciarsi nella corsa alla Champions League. Un traguardo ormai vicino – mancano 8 punti per l’aritmetica – ma ancora da blindare senza distrazioni. La sconfitta con la Lazio ha lasciato strascichi pesanti. Secondo il Corriere dello Sport, non è stato solo il risultato a preoccupare, ma soprattutto la prestazione: zero tiri nello specchio, un dato che in casa non si registrava da oltre vent’anni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione Champions: Conte cambia tutto per ripartire”

Notizie correlate

Corriere dello Sport: “Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesa”Corriere dello Sport: “Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesa”"> NAPOLI – Continuità e piccoli aggiustamenti.

Corriere dello Sport: “Napoli, tutto su Hojlund: Conte senza alternative”Corriere dello Sport: “Napoli, tutto su Hojlund: Conte senza alternative”"> Il Napoli si aggrappa a Hojlund per il finale di stagione.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato; Napoli, il futuro di Conte divide la città e tiene in bilico la panchina; De Laurentiis senza filtri al New York Times: Se Conte vuole andarsene può dirlo ora; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra.

Corriere dello Sport ed. Campania: Le 5 giornate del NapoliGuarda avanti il Corriere dello Sport: il Napoli ha 5 giornate per blindare la Champions e rendere un tantino meno grigia la stagione. mondonapoli.it

Corriere dello Sport: Il Napoli affondaIl Corriere dello Sport: Il Napoli affonda, ko 0-2 con la Lazio. Inter vicina al titolo, mentre la Juve rilancia la corsa Champions. mondonapoli.it

Corriere della Sera. . L'installazione della Città delle Idee, in occasione di Solferino 28, è illuminata da Artemide. Carolina Gismondi de Bevilacqua, vice presidente di Artemide, ha disegnato la lampada Se|eS, "palindromo spaziale che si nasconde nell'illumin - facebook.com facebook

Piccoli è infortunato. Corriere Fiorentino svela: “Ha un risentimento all’adduttore, gioca sotto infiltrazioni” x.com